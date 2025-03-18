روسيا ترفض ترشيح وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت روسيا رفضها ترشيح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورة 2025/2026.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قولها: "سيكون من الغريب، بعد 80 عامًا من الانتصار (في الحرب العالمية الثانية)، أن نرى حفيدة نازي تفخر بـ/بطولات جدها/ وهي تشغل منصب رئيس الجمعية العامة."

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك تتحدث علنًا عن جدها الذي كان ضابطًا في الجيش الألماني النازي (فيرماخت) على الجبهة الشرقية. وقد سبق لموسكو أن أثارت الحديث مرارا عن الماضي النازي للجد في محاولة لتشويه صورة وزيرة الخارجية الألمانية.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) علمت من مصادر حكومية ألمانية أن برلين تعتزم الدفع بوزيرة الخارجية المنتمية إلى حزب الخضر كمرشح ألماني لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورة 2025/26 .

وأفادت هذه المصادر بأن مجلس الوزراء الألماني وافق بالتمرير على قرار بهذا الخصوص بشكل فعلي.

ومن المقرر أن يتم انتخاب بيربوك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل يونيو المقبل، على أن تبدأ فترة ولايتها التي تستمر لمدة عام في سبتمبر المقبل. وبحسب اتفاقات داخلية في الأمم المتحدة، تُعتبر عملية انتخابها إجراءً شكليا. ومع توليها المنصب الأممي، ستتنازل بيربوك عن مقعدها في البرلمان الألماني.

يُذكر أن منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يختلف عن منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغله حاليًا أنطونيو جوتيريش. وتتمثل مهام رئيس الجمعية العامة في تنظيم وإدارة جلسات الجمعية.