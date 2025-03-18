الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة في غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بأشد العبارات الهجوم الوحشي المتواصل على أهل قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 250 شهيداً وعشرات المفقودين ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ونوهت الوزارة في بيان، صباح الثلاثاء، أن استمرار العدوان على شعب فلسطين واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل، يمثل هروباً إسرائيلياً رسمياً من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن «الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع»، مُطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان، ومحذرة من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

https://x.com/pmofa/status/1901895477156790621

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى أكثر من 254 شهيدا، وعشرات المصابين والمفقودين.

وأكدت مصادر صحية، وصول مستشفيات قطاع غزة 254 شهيدا وأكثر من 440 إصابة، بينها إصابات خطيرة جداً، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم.