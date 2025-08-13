استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين شمال الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهاد فلسطيني، برصاص مستوطنين إسرائيليين اليوم الأربعاء في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "الشاب ثمين خليل رضا دوابشة 35 عاما، استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستعمرين الذين هاجموا بلدة دوما جنوب نابلس".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لمواطن وصفتها بالخطيرة خلال اعتداء المستعمرين على بلدة دوما.

وأكد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن المستعمرين هاجموا المواطنين، وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط أعمال تجريف تشهدها المنطقة منذ أيام.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استشهد 10 مواطنين برصاص المستعمرين منذ بداية العام الجاري، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين إلى 30 منذ 7 أكتوبر 2023".