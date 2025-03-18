صبحي: استاد مصر سيستضيف المباريات المحلية قريبا

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اقتراب استضافة استاد مصر للمباريات المحلية خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعدما تم افتتاحه في 2024.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اف ام: "ليس من دور وزارة الشباب والرياضة تحمل مسئولية أزمة الملاعب بل هي دور الأندية والهيئات المؤجرة التي تسلمتها من الدولة".

وأضاف: "الملعب الوحيد الذي تحت إشراف الدولة هو ملعب استاد القاهرة، والجميع يعلم ما مدى كفاءته وجودته".

وتابع: "لابد من تفعيل دور رابطة الأندية وتشكيل لجنة لمتابعة ملف الملاعب، وصيانة الملاعب يحتاج أسس تطوير".

وأكمل: "لا أريد التحدث عن استاد مصر فقط، لكن أتحدث عن مدينة أولمبية سيتم طرحها في مزايدة عالمية، وهناك إمكانية أن يكون الملعب جاهز لاستقبال المباريات المحلية مع انتهاء عام 2025".

وواصل: "أتمنى من رابطة الأندية من الموسم القادم وضع اشتراطات للملاعب يتم تطبيقها والرابطة ستستمر لنهاية هذا الدوري، وسنرى بعدها ماذا سيحدث".

واستطرد: "نحن نهنئ هاني أبو ريدة ككادر مصري عالمي يضع لوائح وقوانين الكرة في العالم، ونريده مساعدته في التنظيم وإدارة هذه المنظومة في مصر والاستفادة من خبراته".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "كان يجب أن يكون هناك تعاون بين الرابطة واتحاد الكرة قبل أن تحدث مشاكل منها هذه الأزمة الأخيرة في مباراة القمة".