مالكو شركة ميرسك يعتزمون التصويت على اقتراح بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل

يعتزم مالكو شركة الشحن العملاقة «ميرسك» اليوم الثلاثاء، التصويت على اقتراح من مساهمين بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب على غزة مستمرة، وهو الطرح الذي ترفضه الشركة الدانماركية حتى الآن.

والمقترح الذي قدمه مجموعة من المساهمين في الدنمارك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي اليوم، الذي يبدأ في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وتقول «ميرسك» إن مجلس إدارة الشركة لا يؤيد الاقتراح، مضيفة: «الاقتراح مبني على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.