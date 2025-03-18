أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه لم يخطط للعمل في هذا المنصب، مُشيرًا إلى أنه فضّل طريق الكاراتيه على كرة القدم في نشأته.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام: "بدأت حياتي في أسرة مصرية متوسطة في محافظة الشرقية.. أنا مولود وتربيت في القاهرة لكن أفتخر بأصولي".

وأضاف: "والدي كان طيب القلب، وقليل الكلام، وأنا ابن حي شعبي هو شبرا، ثم انتقلت للعيش في مدينة نصر، وتزوجت قبل سفري للبعثة في كندا وبنيت نفسي مع زوجتي".

وتابع: "لم اهتم أو انشغل يومًا بغيري، وعملت بنصيحة والدي بالعفو الدائم، ولم أكن أخطط بالعمل كوزير للرياضة، وكنت لاعب كاراتيه لأنني لم أفضل من البداية طريق كرة القدم، بسبب عدم حبي للاختلاط".

وأكمل: "كشفي أني كنت لاعب كاراتيه في النادي الأهلي جاء كنوع من سرد مسيرتي في الرياضة قبل تحولي للعمل الإداري وسبق أن اشتركت في تنفيذ اتفاقية تطبيع بين الزمالك والأهلي بمبادرة مني تشكل من خلالها عمل مشترك ولجان قبل أن أذهب في بعثة جديدة بدولة الإمارات".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "كانت لي تجربة في الاستثمار الرياضي منها تحويل نادي بني ياس لشركة ونادٍ احترافي، ووصل راتبي في الإمارات لـ 100 ألف درهم، لكنني قررت العودة لمصر من أجل رغبتي في العمل ببلدي، وعدت في 2010، ثم تدرجت في عدة مناصب حتى الوصول لمنصب وزير الرياضة".