تركيا: آلاف المتظاهرين يحتشدون في إسطنبول دعما لإمام أوغلو

احتشد أنصار عمدة إسطنبول السابق المسجون، أكرم إمام أوغلو، في المدينة التركية اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ويُنظر إلى إمام أوغلو كمنافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان قد جرى إلغاء شهادته الجامعية في 18 مارس 2025، ليتم اعتقاله في اليوم التالي بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، قبل أن يُعزل من منصبه رسمياً في 23 مارس من العام ذاته.

ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، إلى تجمع حاشد خارج مبنى بلدية إسطنبول في ساحة سراج خانة.

وردد آلاف المحتشدين شعارات مثل "الرئيس إمام أوغلو" و"استقل يا طيب"، ملوحين بالأعلام واللافتات وسط انتشار أمني مكثف للشرطة.