السفير الروسي لدى إسلام آباد: موسكو على استعداد لتزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة

قال السفير الروسي في باكستان البرت كوريف، إن موسكو على استعداد لتزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة، وحث البلاد على الاستفادة من الفرصة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية للأنباء أن كوريف قال في مؤتمر صحفي في إسلام آباد أمس الثلاثاء إن موسكو ستبيع النفط بأسعار مخفضة لباكستان في حال تواصلت رسميا مع روسيا بهذا الشأن.

ومع ذلك، قال السفير الروسي إنه لم يحدث تواصل رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد السفير أن قطاع الطاقة مازال القطب الأكثر أهمية في التعاون الثنائي بين الدولتين.

وتعاني باكستان، مثل الكثير من الاقتصاديات في العالم، من أزمة ارتفاع تكاليف الوقود في ظل اضطراب سلاسل الإمداد بسبب الأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط.