نائب محافظ الوادي الجديد يشهد تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الجديدة بالداخلة

شهد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي أُقيمت بقرية الجديدة بمركز الداخلة، عقب الإفطار الرمضاني، بمشاركة واسعة من أبناء مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، وذلك تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبحضور جهاد متولي رئيس مركز الداخلة، ومحمد الشيخ رئيس مركز بلاط، وسلامة علي رئيس مركز الفرافرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وأكد كجك دعم المحافظة لحفظة كتاب الله وتشجيع النشء على التمسك بالقيم الدينية السمحة، مشيدًا بمستوى التنظيم واتساع قاعدة المشاركة، التي بلغت 335 متسابقًا من مختلف الفئات العمرية والمستويات، حيث جرى تكريم العشرة الأوائل بكل مستوى وفقًا للفئات العمرية من 12 عامًا فأكثر.

وتضمن التكريم إهداء رحلة عمرة لأحد حفظة القرآن الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب منح جوائز مالية قيمة مقدمة من أحد أبناء القرية.