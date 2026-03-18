سانشو على أعتاب العودة لدورتموند للمرة الثالثة

يدرس نادي بوروسيا دورتموند الألماني إعادة اللاعب الإنجليزي جادون سانشو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم للمرة الثالثة.

ونقلت صحيفة سبورت بيلد، الأربعاء، تقريرًا نشرته قناة سكاي في وقت سابق، يشير إلى أن هناك مناقشات داخل أروقة نادي بوروسيا دورتموند بشأن الجناح الإنجليزي سانشو، الذي سيصبح حرًا في يوليو المقبل.

وتألق سانشو بقميص الفريق الألماني بين عامي 2017 و2021 قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن تراجع مستواه بشكل كبير، ويلعب حاليًا معارًا من يونايتد إلى فريق أستون فيلا، بعد تجربة إعارة أخرى إلى دورتموند في 2024.

واكتفى جادون سانشو بتمريرة حاسمة واحدة في 18 مباراة بقميص أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، لكن مشاكله الانضباطية مع مانشستر يونايتد تقلق نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، المعروف بصرامته الشديدة.