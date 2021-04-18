بلجيكا تسجل 3878 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا 3878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و37 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - بأنه يوجد 2916 شخصا حاليا بالمستشفيات ونقل 924 مريضا إلى العناية المركزة.

وأكد المعهد أن منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 67 ألفا و386 شخصا إلى المستشفى بسبب كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات 23 ألفا و718 شخصا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 947 ألف شخص.

يذكر أن 397679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.