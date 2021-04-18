قناوي: جاري الإعداد لمعسكر داخلي ومباريات ودية عقب انتهائه

أعلن شديد قناوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عن استئناف الفريق لتدريباته خلال شهر رمضان، وذلك بدايةً من يوم الإثنين المقبل حتى نهاية الأسبوع بتدريبات مسائية على ملعب المنيا الجديدة، وذلك للاستفادة من فترة توقف الدوري.

وأكد "قناوي" أنه جاري الإعداد لدخول الفريق لمعسكر داخلي بدايةً من الخميس المقبل؛ ليشمل تدريبات صباحية من الرابعة فجرًا بالجبل، وأخرى مسائية في تمام الساعة التاسعة بملعب النادي، على أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية مع فرق داخلية فور انتهاء المعسكر.

الجدير بالذكر، أن فريق المنيا يملك ٣٨ نقطة بعد تعادله مع الإعلاميين في الجولة ٢١ من الدوري، وذلك بفارق ٧ نقاط عن الشرقة للدخان "المتصدر".