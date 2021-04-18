تعليم مطروح: انطلاق الامتحان الإلكتروني التجريبي على التابلت



قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الامتحان الإلكتروني التجريبي انطلق اليوم الأحد، في 16 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة، وإن 1988 طالبا أدوا امتحان اليوم الأول من خلال أجهزة التابلت التعليمي.



وأوضح أن الامتحان يجرى على 3 أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) القادمين، مؤكدا أن الاختبار التجريبي يستهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول إلى أفضل تصميم للسيرفرات، وأن الوزارة بصدد تجهيز اختبارات تجريبية في مايو ويونيو المقبلين، لتقديم أفضل خدمة قبل الامتحان النهائي، مضيفا أن الهدف من الامتحان هو تجربة الشبكات والسيرفرات بالمدارس لقياس قدراتها الفنية والرصد الدقيق لأي مشاكل مع الشبكات.



وأضاف أن الطلاب أدوا الامتحان التجريبي في 16 مدرسة ثانوية وسط أجواء هادئة وإجراءات احترازية محكمة، حيث تم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية حفاظا على سلامة الطلاب وكل العناصر البشرية المشاركة، مشيرا إلى تواجد عناصر مركز التطوير التكنولوجي، على مدار الامتحان؛ لتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني، لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني التجريبي بنجاح.