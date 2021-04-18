غرق شاب أثناء الاستحمام بسبب حرارة الجو في كفر الدوار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال جثة شاب من ترعة المحمودية بكفر الدوار، بمحافظة البحيرة بعد غرقه أثناء محاولته الاستحمام بها.



وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بغرق شخص بمياه ترعة المحمودية أثناء محاولتة الاستحمام بسبب حرارة الجو، ووفاتة في الحال.



ونتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أنه أثناء قيام "محمد السيد محمد ٢٢ "سنة ومقيم عزبة الفاخورة التابعة لمركز كفر الدوار، بالاستحمام في مياه الترعة جرفه التيار ونظرا لعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقا.



وانتشلت قوات الإنقاذ النهري والأهالي الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.