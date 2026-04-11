زعيم المعارضة في المجر يتوعد بالإطاحة بأوربان في مسيرة حاشدة قبل الانتخابات

قال زعيم المعارضة المجري بيتر ماجيار لأنصاره، إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان سيتم التصويت للإطاحة به من المنصب، قبل يوم من إجراء انتخابات في البلاد، فيما ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أهم انتخابات منذ التحول إلى الديمقراطية.

وقال عشية الانتخابات البرلمانية التي سيتم إجراؤها غدا الأحد في مدينة دبرتسن شرقي البلاد: "سيصوت ملايين المجريين غدا من أجل مجر أوروبية وفعالة وإنسانية وحرة ومستقلة".

وحضر أكثر من 10 آلاف مؤيد اليوم السبت المسيرة الختامية لحزب تيسا (يمين الوسط) الذي ينتمي إليه ماجيار، حسبما رصد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واحتشد المحتجون، بأعداد غفيرة في الميدان الكبير الواقع أمام الجامعة في ثاني أكبر مدن المجر، والشوارع المحيطة به.

وهتف ماجيار، في الحشد: "غدا سنهزم الحزب الحاكم، ونحرر وطننا الرائع من الفساد والأكاذيب وخطاب الكراهية والإفقار".

واتهم أوربان، بجعل المجر موالية لموسكو، مشيرا إلى أن حكومته ستعيد ربط البلاد بأوروبا.