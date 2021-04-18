سوريا تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الغد

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أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، اليوم الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

ودعا صباغ، في كلمة خلال الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب أوردتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري.

كما أعلن رئيس مجلس الشعب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو المقبل، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل.

وقال صباغ: "نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤءه تعبير صادق عن الانتماء للوطن".

بحسب الدستور السوري لعام 2012 يجب أن يحصل المتقدم للانتخابات الرئاسية على 35 صوتاً لأعضاء مجلس الشعب السوري .

وبحسب القانون يجب أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية مقيم لمدة 10 سنوات متواصلة في سورية وبذلك يكون حرم بعض قوى المعارضة السورية التي تتحدث عن تقديم مرشحين لها .

وجرت الانتخابات الرئاسية السورية السابقة بتاريخ الرابع من يونيو عام 2014 .

وكان رئيس مجلس الشعب السوري دعا يوم الخميس الماضي إلى جلسة استثنائية لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.