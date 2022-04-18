تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال.

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية لـ 87 خرقا، منها 29 في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و12 في الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و18 في جبهات حرض وبني حسن غرب محافظة حجة، وأربعة خروقات في جبهات شرق الجوف.

وأشارت القناة إلى أنه من ضمن الخروقات محاولتا تسلل لمجاميع حوثية مسلحة وأحبطتها القوات المسلحة الأولى باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مأرب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز.

وأوضحت أن ذلك يأتي إضافة إلى عمليات قنص متكررة نفذتها المليشيا الحوثية على مواقع لقواتنا في جبهة حرض غرب محافظة حجة، وأسفرت إحداها عن إصابة أحد أبطال القوات المسلحة.