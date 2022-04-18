كونسرتيوم يعتزم استثمار 9 مليارات دولار بمشروع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا

أعلنت إحدى شركات مجموعة "إل.جي" الاقتصادية الكورية الجنوبية العملاقة اليوم الاثنين توقيع اتحاد شركات (كونسرتيوم) كورية جنوبية اتفاقا أوليا مع عدد من الشركات الحكومية الإندونيسية لإقامة مشروع بقيمة 9 مليارات دولار لإنشاء سلسلة إمداد بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان شركة إل.جي إنيرجي سليوشنز (إل.جي.إي.إس) القول إن اتفاق إطار العمل غير الملزم الذي تم توقيعه يضم شركات "إل.جي.إي.إس" و"إل.جي شيم" و"إل.إكس إنترناشونال كورب" وعدد آخر من الشركات الكورية الجنوبية، إلى جانب شركة "بي.تي أنيكا تامبانج" المعروفة باسم آنتام الإندونيسية وشركة تعدين إندونيسية وشركة "إندونيسيا باتري كورب".

وبحسب "إل.جي.إي.إس" فإن المشروع يستهدف إنشاء سلسلة إمداد متكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية تشمل كل مراحل إنتاج البطاريات، بدءا من شراء المواد الخام وتصنيع المكونات الأساسية ثم تصنيع خلايا البطاريات.

يذكر أن إندونيسيا هي أكبر منتج لمعدن النيكل في العالم والذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات بطاريات السيارات الكهربائية.