روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لقصف كنائس عيد الفصح: لدينا معلومات موثقة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ لديها وثائق عن أن أوكرانيا تخطط، وبدعم من الدول الغربية، لارتكاب لما أسمتها استفزازات من خلال قصف الكنائس الأرثودوكسية في عدد من المناطق الأوكرانية في عيد الفصح.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، في تصريحات له، اليوم الاثنين: «وفقا لمعلومات موثوقة بحوزتنا، فإن نظام كييف، وبدعم من عدد من الدول الغربية، يستعد للقيام باستفزازات وحشية للتسبب في سقوط العديد من الضحايا في مناطق زابوروجيه ونيكولايف وأوديسا وسومي وخاركوف».

وأضاف أنّ أكثر من 70 مجموعة متنقلة من الكتائب الأوكرانية القومية المتطرفة تنقلت في شاحنات صغيرة ومركبات على الطرق الوعرة، مزودة بقذائف الهاون (ما يسمى بـ "الهاون المتجول") لتنفيذ الاستفزازات.

وتابع: "هذه المجموعات بهدف قصف المعابد والكنائس الأرثوذكسية ليلة عيد الفصح 23 أبريل، لاتهام العسكريين الروس بارتكاب أعمال قتل جماعي ضد المدنيين في هذا العيد المقدس للمؤمنين".