وزيرا الخارجية السعودي والهندي يؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري في السودان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف التصعيد العسكري في السودان والعودة للاتفاق الإطاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر".

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".

ولليوم الرابع على التوالي تتواصل في السودان اشتباكات عنيفة رغم هدنة هشة، بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.