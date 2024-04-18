الدفاع المدني الفلسطيني: جيش الاحتلال ينسحب من شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء، بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونوه في بيان له، اليوم الخميس، أن جثامين العديد من الشهداء لازالت تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجها بعد، قائلًا إن «طواقمه بحاجة لمعدات وآليات حفر ثقيلة لكي تستطيع البحث وإخراج الجثامين».

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وانتشلت الطواقم، جثث 8 شهداء من عائلة عياد من النازحين، بينهم 5 أطفال وامرأتان عقب قصف طيران الاحتلال الحربي غرفة في أرض زراعية بحي السلام جنوب مدينة رفح.

يأتي ذلك فيما قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الخميس، المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة، في اليوم الـ195 على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثف على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية في مدينة غزة، تحديدا مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصفت منازل في تل الهوا، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33,899، والإصابات إلى 76,664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.