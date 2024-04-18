رئيس نادي كهربا الإسماعيلية يحتفل بالتأهل لدوري المحترفين برسالة لوزير الكهرباء

أرسل سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية، برقية تهنئة لـ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر هنأهم فيها بصعود فريق كهرباء الإسماعيلية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لدورى المحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعد موسم صعب شهد منافسات قوية وشرسة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادته البالغة بالمجهودات المبذولة من قبل الجهاز الفني واللاعبين اللذين قدموا أداء بطولي على مدار الموسم أسفر عن تحقيق الفريق نتائج متميزة وصعوده للمرة الأولى ممثلا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في دوري المحترفين.

وأكد أبو وردة تقديم كافة الدعم للفريق لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق حتى تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، مشددًا على أن الرياضة تحتل اهتمام خاص لما تمثله من أهمية كبرى بالإضافة أيضا لتعظيم الاستفادة من اللاعبين عن طريق تسويقهم للأندية الكبرى ومنح الناشئين فرص للصعود إلى الفريق الأول.

ووجه رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيليلة وكذلك العاملين بالنادي اللذين استطاعوا أن يكونوا عند حسن الظن والثقة ، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التى حدثت داخل النادي منذ توليه رئاسة النادي.