علاء عابد: القمة المصرية البحرينية تأكيد على جهود مصر لوقف الحرب على غزة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية البحرينية تأكيد على جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب على غزة.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لحشد الرأي العربي والعالمي الرافض لاستمرار الحرب على غزة، ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين بعث برسائل عاجلة للعالم وضعته أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب علاء عابد، إلى حرص كلا من ، مصر والبحرين ،والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار،وضرورة وضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً عندما تحدث خلال لقائه مع ملك البحرين، عما شهدته المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة من تبعات بالغة بسبب استمرار هذه الحرب التي امتدت نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة.



