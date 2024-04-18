تحدثت مصادر دبلوماسية عن إمكانية تأجيل جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم الخميس، للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى الغد، لفسح المجال أمام مزيد من المداولات.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية عدة تأكيدها أنه حتى عصر أمس الأربعاء لم يكن قد تم البت بموعد الجلسة.

وفي هذا السياق، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار إن "الأمر لا يزال معلقا" بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.

بالمقابل، قال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور إن "التصويت سيجري غدا (الخميس) عند الساعة الثالثة بعد الظهر.. أنا متأكد من ذلك".

لكن البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل لم تؤكد هذا الموعد كما أنها لم تنفه.

وقالت "فرانس برس" إنه "بغض النظر عن موعد الجلسة فإن نتيجة التصويت تبدو محسومة سلفا في ظل معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".

وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وفي 11 أبريل الجاري فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.