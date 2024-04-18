توريد 593 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

صوامع كفر الشيخ تستقبل 593 طن قمح

أكد عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفرالشيخ، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأوضح أنه تم توريد 593 طن قمح حتى الآن، مشيرا إلى متابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.



وشدد وكيل تموين كفرالشيخ على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى اليوم الخميس 582 طنا و493 كيلوجراما.



