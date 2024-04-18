استطلاعات: الحزب الحاكم في كرواتيا يتقدم في الانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية فى كرواتيا تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ بزعامه رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش كأقوى حزب في الانتخابات التي أجريت في كرواتيا الأربعاء، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة.

وذكرت مفوضية الانتخابات المركزية في زغرب حصول حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه الأربعة على 3ر37 % من الأصوات، أو 65 من إجمالي 151 مقعدا برلمانيا، بعد فرز 7ر31 % من الأصوات.

وجاء في المركز الثاني ائتلاف المعارضة اليسارية الليبرالية، الذي يعرف باسم "أنهار العدالة"، المقرب من الرئيس زوران ميلانوفيتش بحصوله على 41 مقعدا و 1ر26 % من الأصوات، حسبما أظهرت النتائج الأولية.

وجاء في المركز الثالث حزب الحركة الوطنية بـ 10 مقاعد و 4ر6 % من الأصوات.

واقترب إقبال الناخبين من مستوى قياسي، حيث وصل إلى 6ر50% قبل ساعتين ونصف الساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، مقارنة بنسبة إقبال بلغت 9ر46 % في الانتخابات السابقة في 2020.