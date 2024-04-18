روسيا تدعو مجلس الأمن لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

دعت روسيا، الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح منح فلسطين "العضوية الكاملة" بالأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في جلسة مفتوحة للمجلس قبل التصويت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وفي الجلسة، قال مندوب روسيا إن "إسرائيل قتلت عددا من العاملين في المجال الإنساني في غزة ولم نسمع أي إدانة غربية" تجاه ذلك.

وأوضح أن "الشرق الأوسط على شفا الهاوية وبسبب موقف دولة واحدة لم نتمكن من وقف المذبحة في غزة"، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشاريع قرارات بالمجلس دعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشار المندوب الروسي إلى أن "إسرائيل تجاهلت قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان، بتشجيع من الولايات المتحدة، التي قالت إن القرار غير ملزم".

ودعا أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح منح فلسطين "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة.