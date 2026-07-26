أستراليا ترصد إصابتين جديدتين بسلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور ليرتفع الإجمالي إلى 20 حالة

أعلنت الحكومة الأسترالية، في بيان، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بسلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في البلاد إلى 20 حالة.

وقالت وزارة الزراعة والمصائد والغابات الأسترالية إن طائرين من طيور "الخرشنة المتوجة الكبيرة"، عثر عليهما في جنوب أستراليا، جاءت نتائج فحوصهما إيجابية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة أن خطر انتقال الفيروس إلى البشر يظل منخفضا.

وقال القائم بأعمال كبير الأطباء البيطريين في أستراليا، سام هاميلتون، إن "جميع هذه الحالات كانت لطيور بحرية برية عثر عليها في مناطق ساحلية".

وأضاف هاميلتون أنه "لا يوجد حتى الآن أي دليل على حدوث حالات نفوق جماعي، كما لم تسجل أي حالات إصابة بين الدواجن أو في منظومة الإنتاج الزراعي لدينا".