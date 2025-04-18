شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، اليوم، وفاة سيدة نتيجة سقوطها من أعلى إحدى العمارات السكنية بشكل مفاجئ، وفي ظروف غامضة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف أسباب الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيدة من أحد الطوابق العليا بإحدى العمارات السكنية بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته. كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضها على الجهات الفنية المختصة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المعاينة الأولية كشفت عدم وجود شبهة جنائية، وأن وفاة السيدة جاءت نتيجة اختلال التوازن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.