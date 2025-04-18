مقتل أربعة أشخاص على الأقل في حادث تلفريك جنوبي إيطاليا

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب شخص واحد بإصابة خطيرة يوم الخميس، في حادث تحطم عربة تلفريك تقل سائحين جنوب مدينة نابولي بعد انقطاع الكابل الخاص بها، حسبما أفاد مسؤولون.

وأدى انقطاع الكابل إلى توقف كل من التلفريك الصاعد والهابط أثناء عبورهما في مونتي فايتو في بلدة كاستيلاماري دي ستابيا. وقال محافظ نابولي ميشيل دي باري إن التلفريك الصاعد إلى الأعلى تحطم في نهاية المطاف، مما تسبب في وقوع الوفيات والإصابات، بينما تم إجلاء ثمانية سياح وعامل التلفريك .

واستجابت قوات الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية إلى جانب رجال الإطفاء والشرطة وخدمات الحماية المدنية للحادث.

ووقع الحادث بعد أسبوع واحد فقط من إعادة افتتاح التلفريك، الذي يشتهر بإطلالاته على جبل فيزوف وخليج نابولي، للموسم الحالي.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها للضحايا وعائلاتهم وقالت إنها على اتصال مع رجال الإنقاذ. وكانت في واشنطن، حيث التقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.