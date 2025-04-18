حقق فريق الريان فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-0 أمام نظيره قطر، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" ضمن الجولة الـ22 والأخيرة من دوري نجوم قطر.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية للريان، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في بداية الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

في المقابل، غاب أحمد عبد القادر، لاعب قطر، عن المباراة بسبب الإصابة، بينما شارك زميله الجنوب إفريقي بيرسي تاو في التشكيلة الأساسية لفريقه.

افتتح روجر جيديس التسجيل للريان في الدقيقة 68، فيما ألغى الحكم هدفًا سجله آدم باريرو في الدقيقة 78.

وقبل نهاية المباراة، أضاف جيديس الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليؤمن فوز الريان بنتيجة نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع الريان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد قطر عند 23 نقطة في المركز العاشر.