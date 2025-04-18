وزير الإسكان يُصدر قراري إزالة لتعديات ومخالفات بناء بتوسعات العلمين ودمياط الجديدتين

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بتوسعات مدينة العلمين الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، بجانب متابعة نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن 6 أكتوبر، وبدر، والنوبارية الجديدة، والشيخ زايد.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار تطبيق القانون، والحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة، وعدم انتقال المظاهر العشوائية إليها.

ونص القراران على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطع الأراضي داخل حدود مدينة العلمين الجديدة، والمتضمنة 431 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في مبان بدون سند قانوني وبدون ترخيص، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالحي الثاني - مركز الحي - داخل حدود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في صب سقف دور رابع علوي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر، بأن حملات الإشغالات والإزالات بالقطاع الثاني أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لتحويل الأنشطة السكنية إلى أنشطة غير مرخص بها، وتنفيذ قرارات إزالة استحواذ بمنطقة إسكان الشباب ١٠٠ متر، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بسنتر اليسر لتحويل البدروم من جراج إلى محال تجارية، ورفع عدادات المرافق والإشغالات وإيداعها مخازن الجهاز، إضافة إلى إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٨٢٢ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١٩ بلوك 2/B بيت الوطن الأساسي، والقطعة رقم ٤٤٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١١٣٤ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن حملات الإشغالات والإزالات بالقطاع الأول أسفرت عن تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع بالحىيين الثانى والثالث لمخالفة اشتراطات التراخيص، وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٣ الحى الرابع المجاورة الأولى، وبالقطعة رقم ٦/ ٢٨ الحى الثاني المجاورة السادسة، وبالقطعة رقم ١٣ الحى الرابع المجاورة الأولى، وبالقطعة رقم ٢٢ الحى الخامس مجاورة أولى، كما تم تنفيذ إزالة لمخالفة بناء فى الردود بالقطعة رقم ٤/ ٢٩ الحى الثانى المجاورة الثالثة، وإزالة لشدة خشبية بالقطعة رقم ٥٠٨ الحى الرابع، وإزالة استديوهات ببدروم القطعة رقم ٩٤٢ الحى الأول المجاورة الخامسة، وإزالة فورية لشدة خشبية بالقطعة رقم D31 الحى التاسع.

وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة استهدفت عدداً من المحال والمنشآت التجارية المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع بدرومات ومحال مخالفة بالحى الأول، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة مكثفة لإزالة مخالفة بناء في مراحلها الأولى، حيث تم رصد محاولة لإنشاء بناء مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال البناء غير المرخصة، ومصادرة جميع المعدات والأخشاب ومواد البناء المستخدمة في التنفيذ، وذلك لمنع استكمال أي أعمال غير قانونية.

وفي السياق نفسه، نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.

وأسفرت الحملات عن الإزالة الفورية وإيقاف الأعمال ومصادرة المعدات للزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطع الآتية: 2 مكرر الحي 16 ، 1110 شاليهات بدر الدين، 1113 شاليهات بدر الدين ، 1114 شاليهات بدر الدين، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة مخالفة بالقطعة 15 بالحي 16 مجاورة 2، كما تم تنفيذ أعمال إزالة فورية لأعمال بناء مخالف لزيادة غرف السطح بالقطعة رقم ٦٦ الحي ٨ مجاورة ٢.