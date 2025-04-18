أصدر أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تعليماته الفورية بغلق كافة المنافذ غير الآمنة أسفل كوبري الكيلو 21، والتي كانت تُستغل من قِبل بعض العناصر كمواقع لتعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تم غلق أحد المنافذ المخالفة المخصصة لبيع الخضراوات والفاكهة، بعد قيامه بفتح مساحة كبيرة أسفل الكوبري كانت تشكّل بؤرة لتعاطي المخدرات ومخزنًا عشوائيًا مخالفًا للسلع والمنتجات.

كما أمر محافظ الإسكندرية بإزالة جميع الكافيتريات والمحال المخالفة التي تعمل دون تراخيص في المنطقة، مؤكدًا ضرورة فرض النظام ومنع أي تجاوزات تُعيق حركة المرور، موجها الإدارة العامة للمواقف، التابعة لمحافظة الإسكندرية، باستغلال تلك المساحات وضمها لإقامة مواقف منظمة لسيارات الميكروباص بدلاً من المواقف العشوائية التي تعرقل الحركة المرورية وتعتدي على حرم الطريق.

وفي سياق تحسين البنية التحتية المرورية، وجّه المحافظ بتوسعة الجراج المجاور لنقطة مرور الكيلو 21، بما يُسهم في تخفيف حدة التكدس وتحسين انسيابية حركة السيارات، خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة الإقبال على شواطئ غرب الإسكندرية.