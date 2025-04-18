إصابة اثنين في هجوم طعن أمام متجر في ألمانيا

أصيب شخصان بجروح خطيرة في هجوم بسكين أمام متجر في ولاية سكسونيا الألمانية.

وقالت متحدثة باسم شرطة كمنيتس صباح اليوم الجمعة، إن حياة المصابين ليست في خطر.

وتشتبه السلطات في أن الجريمة نفذها شاب يبلغ من العمر 23 عاما، والذي تم إلقاء القبض عليه على الفور.

ووقعت الجريمة أمس الخميس في مدينة روخليتس، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمالي كمنيتس. ولا تزال خلفية الجريمة غير واضحة.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان المشتبه به جالسا بجوار مدخل المتجر عندما غادرت امرأة (59 عاما) المتجر وهاجمها المشتبه به فجأة، وسدد لها عدة طعنات.

وصرخت شاهدة عيان طلبا للمساعدة، وعلى الفور هرع موظف (18 عاما) في متجر مجاور لمساعدة المرأة التي تعرضت للهجوم. وذكرت الشرطة أنه أصيب أيضا بجروح طعن خطيرة. وأمسك عدد من المارة بالمشتبه به حتى وصلت الشرطة. وأثناء إلقاء القبض عليه، قام بلكم وركل أفراد من الشرطة.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه به كان ممنوعا من دخول المتجر، الذي دخله عقب ظهر أمس وغادره بعد أن طلبت منه إحدى الموظفات ذلك.

وتجري السلطات تحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.