دول الخليج العربية ترحب بإدانة فرض إيران رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

رحبت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، بإدانة اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية فرض إيران رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم: "نرحب بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، الذي أدان بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن."

كما رحب البديوي، في بيانه "بإدانة اللجنة لتهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق وفقًا للتقارير الواردة في هذا الصدد."

وأكد البديوي، "أهمية قيام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقًا للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق".