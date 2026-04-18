اليابان والاتحاد الأوروبي يعقدان أول حوار بشأن صناعة الدفاع

أجرت اليابان والاتحاد الأوروبي أول حوار لهما بشأن تعزيز تعاونهما في صناعة الدفاع.

وترمي اليابان والاتحاد الأوروبي إلى العمل عن كثب معا لتعزيز سلاسل إمداد معدات الدفاع وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، وسط بيئة أمنية عالمية متزايدة الخطورة، وفقا لوكالة جي جي برس اليابانية للأنباء.

حضر الحوار الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة، أكثر من 30 شركة ومنظمة يابانية مثل سوبارو وهيتاشي و"إن.إي.سي" و20 شركة أوروبية بما في ذلك تاليس الفرنسية وليوناردو الإيطالية وساب السويدية.

كما شاركت بعض الشركات الناشئة ذات التقنيات الخاصة بالاستخدام المزدوج، في الحوار فيما تبحث عن فرص تجارية.

وقال أندريوس كوبيليوس مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء، إن اليابان هي "شريكة حقيقية متشابه في التفكير" للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية التعاون في مجالات الدفاع والأمن الاقتصادي.

وكانت اليابان قد كشفت عن تطوير أول صاروخ طويل المدي مضاد للسفن بمدي 620 ميلا ومعدات وقذائف صاروخية وتعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الدفاعية لليابان التي ظلت لعقود تتبنى مبدأ الدفاع البحت بموجب دستورها الذي يرفض خوض الحروب، حيث تسعى إلى تعزيز قدراتها على تنفيذ ضربات مضادة تستهدف مواقع العدو في حالات الطوارئ الأمنية.