تيا محمد نعيم تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للملاكمة سيدات

واصلت تيا محمد نعيم، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، تألقها بعدما توجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للملاكمة للدرجة الأولى سيدات (وزن 75 كجم)، والتي أقيمت على صالة المؤسسة العسكرية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية.

وتعد تيا محمد نعيم إحدى لاعبات مرحلة الصقل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث يواصل المشروع تحقيق نتائج متميزة على مستوى البطولات المحلية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويتم تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.