دبي تختتم فعاليات أكبر جائزة للقرآن الكريم في العالم غدا الأحد

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تختم مساء غد الأحد بالإمارات فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي توصف بأنها "أكبر جائزة للقرآن الكريم في العالم".

وقال رئيس وحدة الإعلام في الجائزة أحمد الزاهد، إن الجائزة تنافس فيها مشاركون من 90 دولة عربية وآسيوية وأوربية وأمريكية.

وأضاف الزاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من بين الدول المتنافسة موزمبيق وبتسوانا وماليزيا وتونس والسنغال وبنين وملاوي وبنجلاديش".

كما يتنافس مشاركون من مصر والسعودية وليبيا والسودان والكاميرون ومالي وبنما وجنوب أفريقيا وبروناي وكندا وبلغاريا وبوركينا فاسو.

وأوضح الزاهد أن فعاليات الجائزة التي تقام للعام الـ23، يحضر فعاليتها جمهور كبير من مختلف الجنسيات المقيمة بالإمارات، إضافة للمتابعين عبر النقل المباشر للمنافسات.

وتابع الزاهد "تولى أعمال التحكيم في المسابقة لجنة من كبار المتخصصين، وشهدت دورة هذا العام منافسة قوية من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم مابين ستة إلى 21 عاما، وجميعهم حافظون للقران الكريم كاملا".

وذكر الزاهد أن الميزانية المالية المخصصة للجائزة تعتبر من أكبر الميزانيات المخصصة للمسابقات القرآنية على مستوى العالم، لتوفير أكبر قدر من الخدمات والتسهيلات على المتسابقين.

وأشار الزاهد إلى أن المتنافسين تستضيفهم دبي مع مرافقيهم، ويحصل الفائزون على جوائز مالية كبرى تقترب من مليون دولار.