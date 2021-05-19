لقى 3 أطفال مصرعهم، اليوم، غرقًا بأحد البحيرات الجبلية في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.



تلقى اللواء أحمد الألفين مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث غرق شابين وفتاة، بالقرب من وادي طلاخ التابع لمدينة سانت كاترين، في بحيرة بين جبلين تبعد عن المدينة نحو ٥ كيلو مترات.



وأسفر الحادث عن غرف كلًا من (سعيد حميد - 11 عامًا)، و(موسى فتيح موسى - 12 عامًا)، و(صابرين فتيح موسى - 20 عامًا).



وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأطفال الثلاثة اعتادوا الاستحمام في هذه البحيرة الجبلية التي تقع بجوار المزرعة الخاصة بهم، ولكنهم هذه المرة دخلوا في منطقة طمي داخل البحيرة، ولم يتمكنوا من الخروج مما أدى إلى تعرضهم للغرق.



وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن ذويهم اكتشفوا تغيبهم عن المزرعة، وتوجهوا للبحث عنهم فوجدوهم غرقى في البحيرة، وعلى الفور قاموا بانتشال جثثهم من البحيرة، وإبلاغ الجهات الأمنية والمعنية.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير الإدارة الصحية، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سانت كاترين، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة والتي صرحت بدفن الجثامين الثلاثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.



فيما نعى أهالي سانت كاترين، الأطفال الثلاثة الذين ينتمون لعائلة أبو كريشان من قبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين.



وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التعازي لأهالي الضحايا، وطالب بضرورة توخي الحذر في نزول مثل هذه البحيرات خاصة أن من المعروف أن سانت كاترين تستقبل أمطار وسيول كثيرة كل عام وتخلف مياه الأمطار بحيرات بعضها يكون ملئ بالرواسب والطمي.