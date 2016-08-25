غارات إسرائيلية على غزة والفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية على مدن إسرائيلية

نفذ طيران الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بقصف مدن إسرائيلية برشقات صاروخية.

وشن جيش الإحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجر اليوم استهدفت منزلا لم يكن مأهولا، في محيط مصنع اللبن في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، ومنزلا بالقرب من المجمع الايطالي غرب مدينة غزة بعدة صواريخ، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وجدد جيش الإحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء قصفه بالمدفعية لمناطق شرق رفح وخان يونس.

ووجه جيش الإحتلال الإسرائيلي إنذارا بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة "المنارة"، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى.

كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة جبل الريس شرق القطاع، وأراضي زراعية بالقرب من تل الزعتر والخزندار والتوام شمال غزة.

وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمقر حكومي بالقرب من ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وتم إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الاسلامية تمهيداً لقصفها من الطيران الإسرائيلي.

وردا على القصف الإسرائيلي أعلنت "كتائب القسام" قصفها مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية فجر اليوم.

ودوت بعد ذلك صفارات الانذار في المستوطنة وغلاف غزة.