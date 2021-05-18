 الخميس.. الأعلى للثقافة يناقش المخلفات الإلكترونية بين التأثير والتدوير - بوابة الشروق
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الخميس.. الأعلى للثقافة يناقش المخلفات الإلكترونية بين التأثير والتدوير

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:22 م

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة بعنوان "المخلفات الإلكترونية بين التأثير والتدوير"، وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس الموافق 20 مايو الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة في ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويدير الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان عضو اللجنة ويشارك بها كل من: المهندس شريف عيسي، ويتحدث عن "تدوير المخلفات الإلكترونية"، والدكتور عبدالمسيح سمعان ويتكلم حول "مفهوم المخلفات الإلكترونية وتأثيرها وبعض طرق التعامل معها"، والدكتور ممدوح رشوان ويناقش "جهود الدولة في مجال تدوير المخلفات".

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

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