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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، إعطاء 7ر58 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأظهرت البيانات، أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ822 ألفا و721 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل عشرة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 17 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 7ر15 مليون حالة، والوفيات 436 ألفا و537 حالة.

ومر عام و11 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.