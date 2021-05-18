عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في يوم الإضراب الشامل بالأراضي الفلسطينية؛ احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتضامنًا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وعم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف ووسائل النقل العام. وأعلنت مختلف الأطر الشعبية والجماهيرية الفلسطينية واللجان والحركات والفاعليات السياسية والوطنية التزامها بقرار الإضراب، والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، اليوم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

ويشمل الإضراب كل مرافق الحياة باستثناء التعليم الخاص والصفوف العليا ممن يتحضرون لامتحانات الـ«بجروت» في الأيام المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.