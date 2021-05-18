تحرير 61 محضرًا للمخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي بكفرالشيخ

تابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الإثنين، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الثاني عشر على التوالي، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأمن.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، تلقى تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحلات في الليلة العاشرة من تطبيق قرارات الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن.

فتمكنت الحملات من تحرير 61 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي، من تحرير 15 محضرا للمخالفين و5 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وأغلقت 2 مقهي وضبط 9 شيش، وفض فرح في قرية ابطو.

وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج، من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضرين للمخالفين من أصحاب المحال.