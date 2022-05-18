أكاديمية البحث العلمي: مد فترة التقدم بمقترحات بحثية للتكيف مع التغيرات المناخية

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، أنه بناءً على طلب مجتمع البحث العلمي المصري في إتاحة مزيد من الوقت للتقدم بمقترحات تلبي تطلعات الدولة، ونظرا لأهمية الموضوع وترقب مجتمع البحث العلمي الدولي لمؤتمر المناخ، فقد تقرر مد فترة التقدم للنداء القومي للباحثين المصريين في الداخل والخارج عن برامج الأكاديمية للتمويل الأخضر في مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة" حتى 29 مايو 2022 من خلال إرسال المقترحات البحثية على البريد الإلكتروني.

cop27.asrt@gmail.com، وcop27@asrt.sci.eg بعد ملء نموذج التقدم والإطلاع على الشروط والمجالات المتاحة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية http://www.asrt.sci.eg/open-calls/asrt-climate-change-action-plan/.

ويأتي هذا النداء الموجه ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، علي هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ "COP 27" الذي تُنظمه مصر وسيعقد خلال شهر نوفمبر القادم.

وتضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم هذ الحدث العالمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة والجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.

الجدير بالذكر أن هذا النداء الذي أطلقته الأكاديمية في 7 مايو 2022؛ لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، يهدف لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار المبادرات التي وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذها من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ بإعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.