عبدالله السناوي: مقدمة الحوار الوطني الإفراج عن كل الشباب غير المتورط في عنف وإرهاب

يستضيف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبدالله السناوي، في لقاء خاص يذاع في تمام الساعة السابعة مساء، عبر فضائية «إكسترا نيوز».

ويتناول اللقاء مجموعة من الموضوعات أبرزها التعليق على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني، في سياقها السياسي والتاريخي، وكيفية رضا الناصريون الجلوس على مائدة واحدة مع الإخوان، بحجة المعارضة قبل انتخابات عام 2005.

وفي البرومو الذي نشرته الفضائية، أكد المفكر السياسي أن «الإفراج عن كل الشباب والمجموعات الشبابية المدنية، وكل من لم يتورط في عنف وإرهاب، مقدمة الحوار الوطني وليس صلبه».

وقال «السناوي»، إن أهمية الحوار الوطني تكمن في تنفس وتفاهم الدولة، متابعًا: «أهمية الحوار البلد تتنفس وتتفاهم، مش مطلوب إننا نتفق على كل حاجة، لا الدولة عاوزة كده ولا إحنا نقبل، ويجب أن نعلم كيف ندير الاتفاق والاختلاف».

وردًا على «أن قلم عبدالله السناوي فقد بوصلته منذ رحيل الكاتب الكبير محمد حسانين هيكل»، عقّب: «بوصلتي لم تتحول، أنا كاتب بتبع ضميره».