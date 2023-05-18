 فيضانات إيطاليا تقتل 9 وتشرد الآلاف وتتسبب في أضرار واسعة - بوابة الشروق
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فيضانات إيطاليا تقتل 9 وتشرد الآلاف وتتسبب في أضرار واسعة


نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 8:47 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 8:47 ص

خلفت الفيضانات العارمة التي أعقبت يومين من هطول الأمطار الغزيرة على رقعة واسعة من شمال إيطاليا تسعة قتلى على الأقل وشردت الآلاف من منازلهم وتسببت في أضرار واسعة النطاق.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم، حسبما أكد ستيفانو بوناتشيني، رئيس منطقة إميليا رومانيا الأكثر تضررا، للتلفزيون الإيطالي مساء الأربعاء. وهناك تقارير إضافية عن مفقودين في الفيضانات.

وقال مسؤولون إنه بسبب الأمطار الاستثنائية منذ بداية الأسبوع، فاضت مياه 21 من أصل 23 نهرا في المنطقة على ضفافها مما أثر على 37 بلدية.

كما سجلت السلطات 250 انهيارا أرضيا.

وأفاد الدفاع المدني بانقطاع الكهرباء عن حوالي 50 ألف شخص بينما تعطلت شبكة الهاتف المحمول لـ100 ألف شخص.

وتعطلت حركة السكك الحديدية الإقليمية في إميليا رومانيا بالكامل، بينما غمرت المياه عددا لا يحصى من الطرق.

وتقول خدمة الإطفاء الإيطالية إنها نشرت 400 من رجال الإطفاء واستجابت لـ 600 مكالمة منذ صباح الثلاثاء.


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