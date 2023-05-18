مصرع طفل غرقا في مياه ترعة بالشرقية

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لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مياه ترعة المناجاة الكبرى بمركز الحسينية في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بمصرع طفل غرقًا في مياه ترعة المناجاة الكبرى بمركز الحسينية.

تبين أنه أثناء استحمام الطفل البالغ من العمر 12 سنة، طالب في الصف الثاني الإعدادي، مع مجموعة من أصدقائه في مياه ترعة المناجاة الكبرى بمركز الحسينية، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم استخراج الجثمان ونقله إلى مستشفى الحسينية المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة إسفكيا الغرق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث.