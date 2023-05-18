مساعد وزير خارجية فلسطين: قضيتنا من أهم الملفات على طاولة القمة العربية الـ32

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية «مركزية» وذات أولوية على طاولة مناقشات القادة العرب، في القمة العربية الـ32 التي ستعقد غدًا بمدينة جدة السعودية.

وأضاف «عوض الله»، خلال مقابلة خاصة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن «الوقت الراهن حاسم بشأن القضية الفلسطينية، إذ إن هناك العديد من الأوضاع المهمة التي حلت بالمنطقة ومنها فلسطين حيث الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي يحاول نكبة الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن البيت العربي هو البيت الأساسي كي تنطلق منه فلسطين باتجاه المجتمع الدولي، للحفاظ على حقوق شعبها، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للعرب.

وذكر أن الثورات العربية أبعدت القضية الفلسطينية عن المشهد، وأن هذا الأمر طبيعي، لأن كل دولة من حقها النظر لأوضاعها الداخلية، وتحديدًا مع ظهور ما سُمي بالربيع العربي الذي استهدف الإجماع العربي، لكن قضية فلسطين ستظل مركزية.