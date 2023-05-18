البنك الدولي: يجب على كمبوديا توسيع عروضها السياحية وتعزيز التجارة للحفاظ على اقتصادها

قال البنك الدولي، إنه يتعين على كمبوديا توسيع نطاق عروضها السياحية وتعزيز التجارة للحفاظ على تعافي اقتصادها من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك الدولي توقع نمو اقتصاد كمبوديا بنسبة 5.5% هذا العام، بعد نمو الاقتصاد بنسبة 5.2% خلال عام 2022، ويرجع ذلك إلى انتعاش نشاط قطاع الخدمات بالتزامن مع زيادة عدد السائحين الأجانب.

وقالت مريم سليم، مدير فرع البنك الدولي في كمبوديا: "من أجل حماية التعافي الاقتصادي، تحتاج كمبوديا إلى تنويع منتجاتها ومقاصدها السياحية وتحسين ميزتها التنافسية التجارية من خلال تعزيز التواصل والحد من الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك".

وجاء في تقرير البنك الدولي أن قطاع الزراعة نما بسبب تحسن الوصول للأسواق الإقليمية بعد الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها حديثا.